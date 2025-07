Sikorski oburzony słowami Brauna. Powiedział, czego oczekuje od Kościoła

Dziennikarz Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Sikorski: Braun rujnuje wizerunek Polski

W rozmowie z RMF FM Radosław Sikorski w ostrych słowach skrytykował działania Brauna. – To jest robota wrogów Polski. Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę. Gdyby Braun był rosyjskim agentem, to nie mógłby lepiej wykonywać swojego zadania – ocenia.

Zdaniem szefa dyplomacji Braun "rujnuje wizerunek naszego kraju za granicą".

Sikorski nie kryje zdziwienia, dlaczego "nie ma interwencji służb na gorącym uczynku". – To jest gość, który zaatakował w Sejmie uroczystość religijną, przy tym doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. Na gorącym uczynku można zatrzymać nawet parlamentarzystę – mówił.

Minister dodał, że ma nadzieję, że Kościół potępi kogoś, kto kwestionuje istnienie komór gazowych. Jak dodał, w Oświęcimiu zginęło kilku świętych Kościoła katolickiego.

Brauna czekają konsekwencje?

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zapowiadała złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie. Jej zdaniem przestępstwem ma być "publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej".

W czwartek głos ws. europosła zabrała prokuratura. "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej" – czytamy.

Słowa polityka potępił IPN, który wydał oficjalne oświadczenie.

