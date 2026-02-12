Posłanka PiS do dziennikarza TVN24: Wypowiada się pan jak pierwsza naiwna

Unijny program SAFE zakłada, że UE zaciągnie 150 mld euro nisko oprocentowanych pożyczek na wspieranie zakupu sprzętu i rozbudowę zdolności obronnych. Polsce przyznano blisko 30 proc. wygospodarowanych pieniędzy, czyli 43,7 mld euro (ok. 190 mld zł). Zaciągnięte zobowiązania trzeba będzie spłacić w ciągu 45 lat.

Polska ma sfinansować 139 różnych projektów zbrojeniowych, a unijne pieniądze mają trafiać do naszego kraju za pośrednictwem Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (FIZB SAFE). Projekt ustawy w tej sprawie przyjęła w środę Rada Ministrów. W czwartek zajmie się nim Sejm.

Prezydent Karol Nawrocki podnosi, że to pożyczka, na której skorzystają Niemcy. Rząd podkreśla, że pożyczka jest niskooprocentowana, rozłożona na lata, a większość z blisko 44 mld euro trafi do polskiej zbrojeniówki.

Program SAFE był jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w środę (11 lutego) i trwała prawie sześć godzin.

"To nie było eleganckie". Posłanka PiS kontra dziennikarz TVN24

Posłanka PiS Anna Paluch pytana w czwartek (12 lutego) w Sejmie przez reportera TVN24 Radomita Wita, jak zagłosuje w sprawie ustawy dotyczącej SAFE odparła, że "zastanawia się". – To jest bardzo zły projekt, dlatego że zagraża temu, że nie będziemy mogli wykonać tych umów, które zostały zawarte nieco wcześniej – stwierdziła, dodając, że "budżet to nie jest guma".

Zapytana, skąd wziąć więcej pieniędzy na zbrojenia, posłanka odpowiedziała: – Wypowiada się pan jak pierwsza naiwna. – To nie było eleganckie, pani poseł – ocenił Wit. – Ale trzeźwa ocena pytania, które usłyszałam – dodała Paluch.

Jak tłumaczyła, "jeżeli mamy taki plan zakupów, który został po poprzednich latach po to, żeby kupić te rodzaje broni, które ze sobą mogą współpracować, to nie możemy myśleć o następnych umowach, które nie wiadomo kiedy zostaną wykonane".

Paluch o programie SAFE: Bardzo zły pomysł

Dopytywana, czy Polska nie potrzebuje więcej pieniędzy na zbrojenia, posłanka oświadczyła: – Oczywiście, że potrzebujemy. (...) Wie pan, jak żeśmy rządzili, to nie było tego rodzaju problemów. Przychodzi Platforma do rządów i zaczyna się problem finansowy.

– To jest bardzo zły pomysł, całe to SAFE, bo utrudnia nam wykonanie tych umów, które już były i jest na święte nigdy, bo nie ma pan gwarancji, że wtedy, kiedy będzie trzeba, ta broń do nas trafi – argumentowała parlamentarzystka.

