Kaczyński wraca do gry. Ruch prezesa PiS

Jak ustaliło radio RMF FM, na przyszły tydzień zaplanowano naradę Prezydium Komitetu Politycznego. W skład gremium wchodzą najważniejsze osoby w ugrupowaniu.

Kaczyński ma zamiar podjąć próbę załagodzenia sporów panujących w partii.

Z kim rozmawiał Jarosław Kaczyński?

Dziennikarz RMF FM dowiedział się, że w rozmowach z prezesem Prawa i Sprawiedliwości wzięli już udział m.in. Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Przemysław Czarnek i Tobiasz Bocheński.

Co ciekawie, Jarosław Kaczyński nie spotkał się jeszcze z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. – Jest na niego cięty. Podobnie jak na Terleckiego – powiedział radiu RMF FM jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy.

Podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego PiS prezes partii chce ponownie skonfrontować ze sobą przedstawicieli frakcji ugrupowania i kolejny raz spróbować załagodzić spór, co – jak słychać w kuluarach – "znów nie potrwa długo".

Co powinno zrobić PiS? Najnowsza analiza

Jaki kierunek przed wyborami w 2027 roku powinno obrać Prawo i Sprawiedliwość? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsza analiza. Pokazuje ona, jakie oczekiwania w tej sprawie mają Polacy.

Analiza wykazała, że aż 39 proc. internautów oczekuje od partii Kaczyńskiego umiarkowania i kompetencji gospodarczych. Druga największa grupa, stanowiąca 19 proc. komentarzy, chciałaby aby PiS postawiło na twardszy kurs. Chodzi tu o dalszą radykalizację i mocniejszą linię suwerennościową.

Znacząca część komentarzy w tej dyskusji, 14 proc., wskazywała na potrzebę zmiany pokoleniowej w partii, postawienie na młodszych polityków. Z kolei 9 proc. wyraziło wobec PiS oczekiwanie powrotu do silniejszej narracji transferowej i polityki społecznej. Ostatnia grupa, stanowiąca 8 proc., to internauci dla których dotychczasowa formuła partii uległa wyczerpaniu i konieczna jest jej gruntowna przebudowa, a nawet budowa nowego projektu politycznego.

