Nowa inicjatywa Nawrockiego. Pierwsze takie wydarzenie

Wydarzenie jest organizowane przez prezydenta wspólnie z powołaną przeze niego Radą Młodzieży. Kongres odbędzie się w Pałacu Prezydenckim już 1 czerwca.

– Chcę nie tylko poznawać wasze problemy dotyczące rynku pracy, mieszkalnictwa, demografii, edukacji czy ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pragnę wspólnie z wami znaleźć rozwiązania tych problemów – powiedział Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Chcę, aby była to nasza wspólna rozmowa o wizji przyszłości Polski – podkreślił prezydent.

"Program promuje patriotyzm"

"'I Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad' to program edukacyjny organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP. Skierowany jest do aktywnych młodych obywateli z młodzieżowych rad gmin, powiatów i sejmików województw – środowisk Młodzieżowych Rad, które po raz pierwszy w historii zyskają możliwość prezentacji w Pałacu Prezydenckim swoich rozwiązań na zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnych społeczności – od Małej Ojczyzny po całą Polskę" – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Organizatorzy wskazują, że "program promuje postawy obywatelskie, patriotyzm i zaangażowanie w rozwój społeczności, zachęca do refleksji nad kierunkami rozwoju Polski, inspiruje do aktywności w małych społecznościach, a jednocześnie stanowi platformę dialogu młodych liderów z Prezydentem RP oraz przestrzeń do współpracy i wspólnej realizacji inicjatyw z Radą Młodzieży".

"Program składa się z dwóch części: Konkursu na najlepiej zorganizowaną Inicjatywę pod hasłem 'Głos przyszłości. Najlepsze miejsce do życia dla młodego pokolenia – od mojej Małej Ojczyzny po całą Polskę', gdzie zespoły 2–5 radnych realizują projekty identyfikujące potrzeby i problemy młodzieży, proponujące realne rozwiązania oraz jednodniowego Kongresu w Pałacu Prezydenckim 1 czerwca 2026 r. Organizator na podstawie zawartych w Regulaminie kryteriów zaprosi Zespoły projektowe do zaprezentowania zrealizowanych najlepszych Inicjatyw na forum podczas Kongresu" – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

