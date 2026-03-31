Niemcy: Ogłoszono konkurs na projekt pomnika polskich ofiar nazizmu

Ogłoszono konkurs na przygotowanie projektu pomnika poświęconego polskim ofiarom nazizmu i niemieckiej okupacji. Stały monument ma zastąpić odsłonięty w ubiegłym roku tymczasowy pomnik, tzw. kamień pamięci, który wywołał w Polsce duże kontrowersje.

Deutsche Welle przywołuje treść ogłoszenia konkursowego. Wskazano w nim, że pomnik ma dawać możliwość zbiorowego, indywidualnego bądź oficjalnego upamiętnienia. "Celem konkursu jest opracowanie przekonującego projektu pomnika, który posłuży jako podstawa dalszego planowania i realizacji" – napisano w ogłoszeniu.

Pomnikowi ma towarzyszyć łatwo dostępna informacja tłumacząca kontekst historyczny, tak aby przybliżyć odwiedzającym mało znane w Niemczech skutki niemieckiej okupacji w Polsce

W grudniu niemiecki Bundestag przyjął uchwałę wzywającą rząd RFN do szybkiego rozpoczęcia prac nad wzniesieniem w stolicy Niemiec stałego pomnika polskich ofiar wojny i niemieckiej okupacji. Podczas debaty w parlamencie koordynator rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham mówił, że poprzez tę uchwałę Niemcy chcą powiedzieć: – Opłakujemy wasze ofiary i pamiętamy o nich oraz jesteśmy świadomi niemieckiej winy.

Pomnik ma stanąć naprzeciwko niemieckiego parlamentu – w miejscu, w którym przed wojną stała Opera Krolla. Obecnie stoi tam tymczasowym pomnik, tak zwany Kamień Pamięci. Jest to efekt sporu wokół ostatecznego kształtu monumentu.

Wiele lat walki o prawdziwy pomnik

Pomnika polskich ofiar wojny domagał się już w 2012 roku były minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski. W 2017 roku o monument upomniało się w apelu do Bundestagu blisko 80 osób z Niemiec – przyjaźni Polsce naukowcy, dyplomaci, politycy i ludzie kultury. Jednak w kolejnych latach niewiele się działo, dlatego zniecierpliwieni inicjatorzy apelu wzięli sprawę we własne ręce. Z pomocą władz miasta-landu Berlina i w nieco 'partyzancki' sposób doprowadzili w czerwcu ubiegłego roku do ustawienia przed Bundestagiem tymczasowego głazu – opisuje DW.

Termin składania wniosków w konkursie mija 6 maja. Na realizację pomnika przewidziano maksymalny budżet w wysokości 5 mln euro.

