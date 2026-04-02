Razem żąda dymisji minister zdrowia. "To jest test"

O planach dotyczących podjęcia próby odwołania minister zdrowia posłowie partii Razem poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Chcą odwołania minister zdrowia. Partia Razem zapowiada wniosek

– Mamy koalicjantów, którzy mówią: to nie nasze ministerstwo, my tam nie mamy ministra, my nie mamy tam wiceministrów, to nie są nasze decyzje. Szanowni państwo, to są wasze decyzje, bo to jest wasz rząd i wy odpowiadacie tak samo, jak pani minister Sobierańska-Grenda, tak samo, jak minister Domański – mówiła Marcelina Zawisza. Po tych słowach posłanka partii Razem poinformowała, że jej ugrupowanie przygotowuje wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej resortu zdrowia.

– Nie ma zgody na to, żeby tego typu działalność, obcinająca dostępność do systemu ochrony zdrowia była realizowana przez rząd. Nic co było dane, miało nie być zabrane, a mówimy tutaj o wprowadzeniu limitu na diagnostykę – podkreśliła.

Zandberg: To będzie test

Z zapowiedzi posłanki wynika, że przygotowany przez Razem wniosek zostanie przekazany do podpisu nie tylko klubom opozycyjnym, ale także tym, wchodzącym w skład koalicji rządzącej. – Zobaczymy, czy partie, które twierdzą, że nie mają nic wspólnego z panią minister, realnie przyczynią się do tego, że ta pani minister straci stanowisko – mówiła Zawisza.

Z kolei Adrian Zandberg, który również obecny był na konferencji, podkreślił że wniosek ten będzie testem dla tych partii, które mówią, że nie podpisują się pod ograniczaniem dostępu do diagnostyki, ograniczaniem dostępu do świadczeń.

– Szanowna Nowa Lewico, szanowana Polsko 2050, jeśli się nie podpisujecie pod tymi patologicznymi decyzjami [...] to czekamy na wasze podpisy pod wnioskiem o dymisję pani minister zdrowia – podsumował.

