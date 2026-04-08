Tragedia w siedzibie Ministerstwa Finansów. Padł strzał

O tragedii, do jakiego doszło w Poniedziałek Wielkanocny w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie jako pierwszy poinformował Miejski Reporter. Wiadomo, że huk wystrzału z broni palnej rozległ się ok. godziny 14.00. Na miejsce wezwane zostały służby.

W Ministerstwie Finansów padł strzał. Nie żyje pracownik ochrony

Kiedy w gmachu resortu finansów zjawili się ratownicy i funkcjonariusze policji, ujawniono tam ciało pracownika ochrony tego obiektu. Nowe ustalenia w sprawie publikuje dziennik "Fakt".

– Po przyjeździe na miejsce służby potwierdziły, że mężczyzna nie żyje. Dokładne okoliczności tej tragedii ustala Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście – powiedział w rozmowie z dziennikarzami gazety mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Pracownik użył broni służbowej. Nieoficjalne ustalenia

Jak z kolei przekazał prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, na miejscu tragedii pracował prokurator. – Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu zabezpieczyliśmy wiele dowodów. Więcej informacji będziemy mogli przekazać po przeprowadzeniu sekcji zwłok mężczyzny – dodał.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń "Faktu", pracownik ochrony obiektu miał postrzelić się z broni służbowej.

Czytaj też:

