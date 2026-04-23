Braun bez zakazu. Służby zabrały głos

Litewskie służby podkreśliły jednocześnie, iż "charakter działalności i wypowiedzi Brauna – znanego z eurosceptycznych i antyukraińskich poglądów – może być niezgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego Litwy i powinien być oceniany pod kątem potencjalnego zagrożenia dla porządku publicznego".

Departament Bezpieczeństwa Państwowego przekazał w komentarzu dla agencji BNS, że oficjalne stanowisko w tej sprawie zostało już przekazane litewskiemu resortowi spraw zagranicznych, a także władzom Wilna oraz instytucjom zajmującym się utrzymaniem porządku publicznego.

Jak poinformowały kilka tygodni temu litewskie media, Braun planuje wizytę w Wilnie na początku maja. Polityk chce zorganizować zgromadzenie w tym mieście. Lider Konfederacji Korony Polskiej zabiega o uzyskanie zgody na to wydarzenie ze strony władz samorządowych.

Kłopoty Brauna w Parlamencie Europejskim

Komisja prawna JURI w Parlamencie Europejskim opowiedziała się w czwartek za uchyleniem immunitetu czterem polskim europosłom. Chodzi o dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości – Daniela Obajtka i Patryka Jakiego, lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Tomasza Buczka z Konfederacji.

Informację o decyzji komisji w tej sprawie przekazał jeden z jej członków, europoseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Według niego, komisja nie miała żadnych wątpliwości, jak postąpić. – Zdecydowaną większością głosów zarekomendowano całemu parlamentowi uchylenie tych immunitetów. W przyszłym tygodniu w Strasburgu zapewne będzie głosowanie i sprawa wróci do polskiej prokuratury, do polskich sądów – powiedział.

