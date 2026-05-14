Kiedy Polakom żyło się lepiej: za Tuska czy za PiS? Znamy odpowiedź

O to, kiedy Polakom żyło się lepiej, obecnie czy za rządów partii Jarosława Kaczyńskiego zapytano w najniższych badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Jego wyniki nie są jednoznaczne.

Zapytano Polaków, kiedy żyło im się lepiej. Oto wyniki sondażu

Okazuje się bowiem, że 19 proc. ankietowanych żyje się lepiej i fakt ten wiążą z pełniącym w Polsce władze obozem Donalda Tuska. Z kolei o pogorszeniu sytuacji z powodu obecnej władzy mówi 20 proc. uczestników badania.

Spośród respondentów wyłoniła się jednak także znacząca grupa, która ocenia, że żyje się jej lepiej, jednak nie łączy tego z działaniem rządu. Mowa tu o 13 procentach ankietowanych. Z kolei 9 proc. pytanych przyznało, że żyje im się gorzej. Oni również przyczyny takiego stanu rzeczy nie dopatrują się w działaniach władzy.

Jednocześnie 12 proc. pytanych ocenia, że żyje im się tak samo dobrze jak wcześniej, zaś 15 proc. – tak samo źle.

12 proc. pytanych nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do zadanego przez pracownię pytania i wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Im żyje się najlepiej

Odpowiedzi są mocno zróżnicowane w zależności od grup wiekowych. Najgorzej swoją obecną sytuację oceniają respondenci w wieku 35-44 lata. Z kolei największe zadowolenie deklarują osoby powyżej 65 roku życia.

Z lepszą oceną swojej sytuacji w parze idzie również wyższe wykształcenie oraz życie w dużym mieście.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 r. metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Gorąco na posiedzeniu klubu PiS. Tego zażądał KaczyńskiCzytaj też:

"Podkładamy się jak dzieci". Wolta Kaczyńskiego wzburzyła polityków PiS