Kacprzyk stracił stanowisko. Nowe doniesienia ws. lekarza z KO

O sprawie informuje dziennikarz Przemysław Paczkowski z Radia Dla Ciebie. Zwolnienie Kacprzyka potwierdził w rozmowie z rozgłośnią przewodniczący komisji zdrowia w radzie miasta Jarosław Jóźwiak.

"Wszystkie umowy z byłym działaczem KO zostały rozwiązane. Od kilku godzin jego nazwisko nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego. We wtorek natomiast 29-letni lekarz odszedł z Koalicji Obywatelskiej" – czytamy.

Szpital wydał oświadczenie

Wcześniej sam Szpital wydał oświadczenie w głośnej aferze. "Uprzejmie informujemy, że Warszawski Szpital Południowy jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy medycznej. Informacje dotyczące korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym również sam fakt objęcia danej osoby opieką medyczną, stanowią dane prawnie chronione, niezależnie od barwy politycznej pacjenta lub jej braku. W związku z powyższym szpital nie udostępnia informacji dotyczących poszczególnych pacjentów. Jednocześnie podkreślamy, że nieuprawnione pozyskiwanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowia lub korzystania ze świadczeń zdrowotnych stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa" – czytamy w komunikacie.

Tę wypowiedź skomentował Patryk Słowik, autor artykułów dotyczących patologii w służbie zdrowia. "Warszawski Szpital Południowy opublikował oświadczenie na swojej stronie internetowej do tekstu Portalu Zero. W skrócie: nie odniesiemy się do żadnych faktów, ale uważajcie, bo możecie łamać prawo tym pisaniem" – napisał.

Afera w Szpitalu Południowym

W środę (17 czerwca) na portalu Zero ukazał się kolejny artykuł Patryka Słowika, z którego dowiadujemy się, że w Szpitalu Południowym w Warszawie (który jest własnością miasta) stworzono specjalną ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. "Polityczni VIP-owie nie musieli czekać na przyjęcie, mieli wykonywany ogrom badań, których przeprowadzenie nie jest standardem w medycynie ratunkowej, a oczekiwanie na wynik mogli sobie umilić w specjalnie wydzielonym dla nich pomieszczeniu" – czytamy.

Kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym jest 28-letni Dawid Kacprzyk, radny dzielnicy Ursus, były już członek Koalicji Obywatelskiej. W ostatnim czasie oburzenie wywołało jego oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że tylko w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł.

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