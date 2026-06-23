"Dwóch prezydentów-nacjonalistów niszczy wszystko". Ostry wpis prof. Dudka

"W chwili, gdy relacje polsko-ukraińskie sięgają dna, nadchodzi na szczęście wsparcie z najbardziej nieoczekiwanej strony" – napisał Dudek w mediach społecznościowych.

"Oto rosyjska ambasada w Warszawie, postanowiła nam przypomnieć, że Polacy mordowani przez UPA na Wołyniu nie byli wcale zabijani jako obywatele polscy, ale sowieccy" – wskazał historyk we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

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Rzeź wołyńska. Ambasada Rosji reaguje na słowa Nawrockiego

Rosyjska dyplomacja oznajmiła, że ofiarami zbrodni wołyńskiej byli "przede wszystkim obywatele radzieccy", a nie polscy, co wpisuje się w prezentowaną przez Moskwę narrację historyczną o wydarzeniach z lat 1939-1945.

Komentarz ambasady pojawił się po wypowiedzi Karola Nawrockiego, który uzasadniał odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu odpowiedzialnością Ukraińskiej Powstańczej Armii za "zbrodnie na obywatelach Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej".

Prof. Dudek krytykuje decyzje prezydentów Polski i Ukrainy

"Zapewne któryś z rosyjskich dyplomatów uznał w swej mądrości, że przypomnienie o tym, iż obywatelom II RP na terenach zajętych w 1939 r. przez Związek Sowiecki, narzucono siłą obywatelstwo tego państwa, podsyci jeszcze bardziej konflikt zapoczątkowany fatalną decyzją prezydenta Ukrainy" – ocenił Dudek.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że polityka władz sowieckich wobec mieszkańców terenów zajętych po agresji ZSRR na Polskę dotyczyła zarówno Polaków, jak i Ukraińców.

Jak zaznaczył, była ona elementem imperialnej strategii Kremla realizowanej od XVIII wieku, gdy "zacietrzewienie i krótkowzroczność przodków obecnej polskiej bieda-klasy politycznej doprowadziło do upadku I Rzeczypospolitej".

"Dziś, gdy dwóch prezydentów-nacjonalistów niszczy dla doraźnych celów politycznych wszystko to, co przez trzy dekady trudnego, historycznego dialogu polsko-ukraińskiego udało się osiągnąć, nie powinniśmy zapominać o tym, co w 1939 r. zrobiła Moskwa zarówno z Polakami, jak i Ukraińcami" – zakończył profesor.

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