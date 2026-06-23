Aktywiści "ekologiczni" będą mogli zaskarżać ważny specjalistyczny dokument? Rząd przyjął ustawę

Na stronie rządowej czytamy, jakie są najważniejsze postanowienia projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma "zapewnić większą przejrzystość i społeczny udział w zarządzaniu lasami" i "dostosować polskie prawo do standardów unijnych".

Aktywiści "ekologiczni" będą mogli zaskarżać ważny specjalistyczny dokument? Chodzi o Plan Urządzenia Lasu

Na gov.pl czytamy, że "wzmocnione zostają mechanizmy partycypacji społecznej na różnych etapach tworzenia planów urządzenia lasu, tak aby gminy, mieszkańcy i organizacje społeczne mogli zgłaszać do nich uwagi".

Ponadto, projekty planów będą uzgadniane lub opiniowane przez odpowiednie organy, np. zajmujące się ochroną przyrody, wodami, zabytkami czy bezpieczeństwem (m.in. Straż Pożarna).

Wszystkie kluczowe informacje o planach oraz wnioskach o ich zatwierdzenie będą publicznie dostępne, m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organizacje społeczne oraz organizacje pracodawców będą mogły zaskarżyć decyzję zatwierdzającą plan urządzenia lasu i uproszczony plan urządzenia lasu do sądu administracyjnego.

Uregulowane zostaną zasady prowadzenia gospodarki leśnej w sytuacji, gdy nie ma zatwierdzonego planu lub jego realizacja jest wstrzymana.

Działania w takich przypadkach będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą organów prowadzących nadzór nad gospodarką leśną.

Właściciel lasu (w tym także nadleśniczy) nie będzie ponosił odpowiedzialności za wypadki w lesie, jeśli zostały one spowodowane przez siły przyrody lub wystąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

Sałek: TSUE kazał. To świadome działanie Brukseli

Doktor nauk rolniczych, poseł PiS Paweł Sałek alarmował wcześniej, że sprawa wygląda nieco inaczej. W lutym przypomniał niepokojące informacje dotyczące działań rządu Donalda Tuska wokół Lasów Państwowych.

Sałek powiedział o wyroku ws. Komisja Europejska przeciwko Polsce dotyczącego polskiego Planu urządzania lasu (PUL). Jest to podstawowy, 10-letni dokument gospodarki leśnej dla nadleśnictw (Skarb Państwa), określający stan lasu, cele i zadania (pozyskanie drewna, ochrona przyrody, zalesienia).

– Ten proces został wytoczony przez KE polskiemu rządowi z inspiracji i aktywności organizacji pozarządowych funkcjonujących w naszym kraju. Wiele osób z tych organizacji to Polacy. Występowali przeciwko własnej ojczyźnie. Dziś część z nich pracuje w jednostkach nadzorowanych albo nawet w ministerstwie i państwo polskie płaci im pieniądze. To jest niepojęte – powiedział parlamentarzysta.

Sałek tłumaczył, że tym wyrokiem TSUE nakazał wprowadzenie w Polsce przepisów dotyczących tego, by osoby prywatne, organizacje, mogły na etapie przygotowania zaskarżać do sądu PUL. – Dokument ten jest przygotowywany przez wiele miesięcy przez specjalistów, ma być kwestionowany sądowo. I dojdzie do sytuacji, że będzie wyrok sądu, który wstrzymuje działania gospodarki w ramach leśnej, tak jak dziś mamy na terenie Puszczy Białowieskiej (nie mylić z Parkiem Narodowym) – ostrzegł Sałek.

– Ta sytuacja będzie się przekładała na nadleśnictwa, które będą miały ograniczone terenowo możliwości pozyskania drewna i za chwilę Lasy Państwowe zaczną być deficytowe. To jest świadome działanie Brukseli, ponieważ jeśli ktoś będzie miał w Polsce możliwość zarządzania jedną trzecią kraju, a lasy prywatne i przede wszystkim państwowe pokrywają jedną trzecią Polski, to będzie sterował państwem – tłumaczył poseł.

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