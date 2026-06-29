PiS ogłosi rozliczenie rządu Tuska. Miejsce konwencji nieprzypadkowe

W marcu w Krakowie odbyła się konwencja programowa PiS pod hasłem "Czas Polski. Program Polaków". Wtedy Jarosław Kaczyński oficjalnie przedstawił kandydata PiS na premiera przed wyborami parlamentarnymi 2027, którym został Przemysław Czarnek.

Z kolei w czerwcu w Kaliszu zorganizowanokonwencję programową poświęconą gospodarce i podatkom. Po konwencji w Kaliszu PiS rozpoczął objazd kraju pod hasłem "Przebudzenie. Czas na głos Polaków!" – to spotkania programowe z udziałem kierownictwa partii i Przemysława Czarnka.

PiS jedzie do Kłodzka

Jak donosi "Newsweek", PiS planuje kolejną konwencję partyjną. Ma się ona odbyć 5 lipca w Kłodzku (woj. dolnośląskie) i ma zostać poświęcona niemal w całości kwestii rozliczenia rządu Donald Tuska i obecnej koalicji. "Politycy największej formacji opozycyjnej zapewniają bowiem, że jeśli wrócą do władzy, to ich poprzedników czekają 'brutalne rozliczenia"' – czytamy.

Kłodzko zostało wybrane nieprzypadkowo. To właśnie tam jakiś czas temu wybuchła afera zoofilsko-pedofilska, w którą zamieszani są lokalni działacze Koalicji Obywatelskiej.

Jak mówią w rozmowie z tygodnikiem politycy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, trwa dokumentowanie najważniejszych materiałów związanych z tym skandalem, a także z innymi aferami tego rządu. Chodzi o głośną w ostatnich tygodniach sprawę nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym. Wiadomo, że podczas kłodzkiej konwencji głos zabiorą zarówno prezes, jak i Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

– Prezes bardzo chce pokazać, że rozliczy tę władzę. [...] Czarnek na spółkę z Kaczyńskim mają przedstawić konkretny sposób na rozliczenia. Wszyscy, którzy biorą udział w ataku na opozycję – prokuratorzy, służby – będą brutalnie rozliczeni. Nie odpuścimy – zapowiadają rozmówcy "Newsweeka". Zapowiedzi dotyczące rozliczenia rządu Donalda Tuska mają być czwartym punktem tzw. planu Czarnka, który docelowo ma składać się z 21 punktów programowych.

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