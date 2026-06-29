Sondaż po aferze szpitalnej. Tyle poparcia straciła KO

Najnowszy sondaż IBRiS wskazuje, że wybory do Sejmu wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 28 proc. respondentów. Takie wyniki oznaczają, że poparcie dla formacji Donalda Tuska spadło w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym 4 czerwca, gdy KO miała 29,3 proc. poparcia.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 24,1 proc. (wzrost poparcia o 0,4 pkt. proc.), a podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,7 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 9 proc. badanych (w poprzednim badaniu było to 8 pkt. proc.), oraz Lewica z poparciem 8,2 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Oznacza to, że w parlamencie znalazłyby się łącznie pięć ugrupowań, a utworzenie większości bez udziału prawicowych partii mogłoby okazać się niemożliwe.

Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (0,8 proc.) oraz Centrum (0,1 proc.). Jednocześnie 8,9 proc. ankietowanych pozostaje niezdecydowanych.

Z badania wynika również, że deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 63 proc., co wskazuje na stosunkowo wysokie zainteresowanie udziałem w głosowaniu.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 24-27 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Trudne dni dla KO. Tak tłumaczył się Trzaskowski

Po wybuchu afery szpitalnej na władze KO wylała się fala krytyki. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy zabrali głos podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, gdzie tłumaczyli się z afery w Szpitalu Południowym.

Wiceszef Koalicji Obywatelskiej zapewniał, że afera szpitalna zostanie wyjaśniona "do spodu". Polityk wskazał, że w sprawie padają zarzuty dotyczące kwestii "fundamentalnych, bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia". Dodał, że afera musi zostać "konsekwentnie, transparentnie i do bólu" wyjaśniona. Trzaskowski zadeklarował, że tak właśnie się stanie.

Ostatecznie Trzaskowski uzyskał podczas sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Umożliwiły mu to głosy radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw były natomiast klub radnych PiS oraz klub Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro.

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