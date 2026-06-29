Lublin rekrutuje Ukraińców. Miasto nie stawia wymogu znajomości języka polskiego

Posłowie Konfederacji Rafał Mekler i Witold Tumanowicz przeprowadzili interwencję poselską dotyczącą zatrudniania cudzoziemców w Urzędzie Miasta Lublin. Z odpowiedzi przekazanej przez lubelski magistrat wynika, że wobec obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce nie stosuje się obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, które są wymagane od innych obcokrajowców ubiegających się o pracę w urzędzie.

Praca w urzędzie bez znajomości języka polskiego?

Wśród dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przepisy wymieniają m.in. certyfikat zdania egzaminu z języka polskiego, dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty czy dokument potwierdzający uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Jak wyjaśnił urząd, zwolnienie obywateli Ukrainy z tego obowiązku wynika z art. 23a ust. 4 ustawy z 8 kwietnia 2022 roku dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną.

Urząd Miasta Lublin poinformował również, że obecnie zatrudnia cztery osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Wszystkie są obywatelami Ukrainy i pracują na stanowiskach zastępcy dyrektora, podinspektora, sekretarki oraz pomocy administracyjnej.

Jednocześnie przypomniano, że we wrześniu zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 14 kwietnia 2023 roku, które umożliwią zatrudnianie cudzoziemców także w instytucjach administracji rządowej.

Ukraińskie służby aktywne w Polsce

Tymczasem w Polsce w ostatnich latach znacząco zwiększyła się aktywność ukraińskiego wywiadu. Służby namawiają Ukraińców do szpiegowania urzędów oraz firm.

ukraińskie służby rekrutują ukraińskich imigrantów i namawiają ich do szpiegowania państwa polskiego. Chodzi o wynoszenie wrażliwych informacji z polskich urzędów i firm, w których migranci są zatrudnieni.

Polskie prokuratury prowadzą obecnie śledztwa w sprawie szpiegostwa na rzecz państwa ukraińskie. – Akty oskarżenia są utajniane przez prokuraturę, bo jakby nie mówić, to są nasi sojusznicy – mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" jeden z informatorów.

Ukraiński wywiad próbuje pozyskać nawet Polaków, którzy jadą na Ukrainę z pomocą humanitarną. Czasami służby ukraińskie podszywają się pod polskie i posługują się fałszywymi dokumentami.

Czytaj też:

Ukraińcy i Białorusini opłacali demonstracje w Polsce. Działali wśród uchodźcówCzytaj też:

Polska zbudowała Ukrainie przejścia graniczne. "Wszystko za polskie pieniądze"