Sobkowiak-Czarnecka znów awansowała. Będzie odpowiadać za wzmocnienie odporności państwa

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, że wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocnikiem rządu ds. wzmocnienia odporności państwa.

– Moim zadaniem będzie dopilnowanie, aby wszystkie zawarte umowy na nowy sprzęt dla Wojska zostały zrealizowane na czas, oraz prowadzenie negocjacji z naszymi partnerami w ramach wspólnych zakupów – powiedziała na konferencji prasowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to polityk związana z PSL.

W 2019 roku była szefową zespołu doradców prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rok później – w 2020 roku – została szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich

W latach 2019–2025 sprawowała funkcję międzynarodowego sekretarzem PSL.

Funkcję podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełniła w latach 2024-2025. Od 2025 roku została pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy SAFE.

19 czerwca została powołana na funkcję wiceministra obrony narodowej.

Wśród jej zadań w MON znajduje się m.in. promocja polskiego przemysłu zbrojeniowego i sprzedaż polskiego sprzętu za granicę.

– To będzie wielkie zadanie i pierwszy raz w historii Polski (…) to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy – mówił wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka „sprawdziła się” przy polskiej prezydencji w radzie UE, dzięki której – jak dodał – "mamy program SAFE".

Wcześniej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była dziennikarką. Pracowała m.in. w radiu RMF FM, telewizji Polsat i TVP.

Czytaj też:

Przerobione zdjęcie Sobkowiak-Czarneckiej. MON przeprasza za kompromitującą wpadkę Czytaj też:

Kolejne rządowe stanowisko dla Sobkowiak-Czarneckiej