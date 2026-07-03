"To jest robota, z której Putin się będzie cieszył". Czarzasty: Siejemy nienawiść

W niedzielę podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Prezydent Ukrainy przekazał, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym.

W środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym.

Wcześniej – pod koniec maja – Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na skutek tej decyzji, prezydent Karol Nawrocki pozbawił go Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które w kwietniu 2023 roku nadał prezydentowi Ukrainy ówczesny prezydent Karol Nawrocki.

Polscy europosłowie chcą potępienia decyzji Zełenskiego

Polscy europosłowie zabiegają, by w rezolucji na temat postępów procesu akcesyjnego Ukrainy znalazła się krytyka decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej nadania jednostce wojskowej imienia UPA. Debata w tej sprawie w Parlamencie Europejskim odbędzie się 7 lipca.

Czarzasty: Siejemy nienawiść

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, pytany w TOK FM, czy europosłowie Nowej Lewicy poprą poprawkę do rezolucji, odpowiedział: "Nie wiem, zadzwonię dzisiaj, zobaczę, czy poprą, czy nie poprą, nie konsultowałem się z nimi".

– Ja im powiem: rozsądku życzę, dlatego że rozmawiam bardzo dużo na temat tej Ukrainy i myślę, że idziemy na ścianę w tej sprawie i naprawdę to jest, mówię to bez emocji, chociaż zaciskam ręce pod spodem, to jest robota, z której Putin się będzie cieszył – ocenił.

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "zamiast zabezpieczać polskie interesy, polskich rolników, (…) zamiast podpisywać kontrakty jak największe dla polskich zakładów pracy, dla polskich pracowników (…) siejemy nienawiść".

– To nie jest tak w mojej partii, że jednoosobowo jest zarządzana. Zaraz zadzwonię do Śmiszka, Scheuring-Wielgus i Biedronia, zapytam się, co oni myślą w tej sprawie. (…) Ale nie będę ich do tego namawiał, po prostu mam dosyć tej nienawiści – dodał.

"Psucie relacji zaczął Zełenski"

Marszałek Sejmu przyznał, że psucie relacji zaczął Zełenski.

– Ten jego ruch był po prostu, moim zdaniem, przemyślany na politykę wewnętrzną – stwierdził.

Dodał, że "jak będziemy dalej brnęli w ten absurd, co ta polityka pana Nawrockiego w tej chwili generalnie dała, poza tym, że dostał 7 czy 8 punktów procentowych więcej".

– Ukraińcy zrobili cholerny błąd, tylko czy my powinniśmy być głupsi? Eskalacja błędów nie doprowadzi nigdy do dobrego końca – ocenił.

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