"Złe decyzje". Minister krytykuje Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę deregulacyjną w zakresie energetyki. Głowa państwa zapowiedziała jednocześnie, że to ostatni raz, kiedy zgadza się na przedłużenie tymczasowych rozwiązań dotyczących obowiązkowych zapasów gazu.

– Prezydent RP wielokrotnie zwracał uwagę, że nasze bezpieczeństwo energetyczne nie może opierać się na rozwiązaniach tymczasowych i oczekuje na rozwiązania systemowe. Prezydent RP wzywa stronę rządową do tego, by zająć się tym na poważnie – napisał na portalu X prezydencki minister Karol Rabenda. Jak dodał, "to ostatni raz kiedy tymczasowe rozwiązania zostały zatwierdzone bez kompleksowej, rządowej reformy systemu obowiązkowych zapasów gazu".

Domański: Niestety wiele projektów zostało zawetowanych przez prezydenta

Tymczasem minister finansów Andrzej Domański podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę na projekty zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

– Tych dobrych dla podatników, dobrych dla polskich przedsiębiorców zmian byłoby oczywiście jeszcze więcej, niestety wiele z tych projektów zostało zawetowanych przez pana prezydenta, konkretnie 21 zmian deregulacyjnych – powiedział szef resortu finansów.

Jak zaznaczył Domański, "pan prezydent zawetował chociażby deregulację Kodeksu karnego-skarbowego, deregulację w ordynacji podatkowej, te zmiany, które ograniczały biurokrację, które ograniczały papierologię, które sprawiały, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce byłoby trochę łatwiejsze".

– Pan prezydent zawetował również zmiany, które chociażby ograniczały nieproporcjonalność niektórych sankcji za nieumyślne błędy przedsiębiorców – stwierdził minister finansów. – To wszystko były złe decyzje ze strony prezydenta (...) nas to w żaden sposób nie zniechęca, będziemy dalej kontynuować – dodał.

Berek: Ponad 160 zmian prawa weszło w życie

Głos zabrał również minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

– Ta pierwsza faza deregulacyjna, która trwa już prawie 1,5 roku, to była faza oparta o punktowe zmiany w przepisach prawnych dotyczących bardzo różnych aspektów. (...) To, że to były setki drobnych propozycji, było świadomą decyzją na początku, bo uznaliśmy, że właśnie w ten sposób uda nam się osiągnąć to, co zrealizowaliśmy – powiedział minister.

Jak zauważył Berek, "ponad 160 zmian prawa weszło w życie". – Umówiliśmy się na 347 zmian, z których 2/3 rząd już przeprocedował, nad pozostałymi pracujemy i dokończymy wszystko to, na co umówiliśmy się w tej fazie 1.0, chociaż nie wszystko w tym obszarze nam się udało – podkreślił.

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