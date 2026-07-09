Sikorski: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują

Szef MSZ oświadczył w czwartek (9 lipca), że Polska dysponuje wiarygodnymi informacjami wskazującymi, iż Rosja przygotowuje kolejne prowokacje. Jak zaznaczył, celem publicznych ostrzeżeń jest powstrzymanie Moskwy przed ich realizacją.

Sikorski mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Francji Jean-Noëlem Barrotem w Warszawie.

Działania hybrydowe wymierzone w Polskę i Francję

Odnosząc się do doniesień medialnych o możliwych rosyjskich działaniach wymierzonych w państwa NATO, w tym Polskę, minister podkreślił, że nie komentuje informacji służb specjalnych, ale przypomniał, iż Rosja od lat prowadzi działania hybrydowe przeciwko Polsce i Francji.

Szef polskiej dyplomacji wskazał, że do takich działań należą m.in. cyberataki, próby ingerencji w procesy demokratyczne, działania wymierzone w infrastrukturę krytyczną, podpalenia, ataki na tory kolejowe, wykorzystanie dronów oraz – jak mówił – wysyłanie "szwadronów śmierci" przeciw przeciwnikom Władimira Putina.

Sikorski przypomniał również sytuację sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy amerykański wywiad ostrzegał przed planowanymi prowokacjami "pod fałszywą flagą". Według ministra nagłośnienie tych informacji przyczyniło się wówczas do zniechęcenia Rosji do realizacji części planów. Dodał, że obecne ostrzeżenia mają podobny cel.

Co planuje Rosja? Sikorski: Mamy wiarygodne informacje

– Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują i celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji i oby tak się stało – wskazał szef MSZ.

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot ocenił, że Polska i Francja od kilku lat pozostają celem rosyjskich działań hybrydowych. Podkreślił, że odpowiedzią Zachodu powinny być spokój, dalsze wspieranie Ukrainy oraz utrzymywanie presji na Rosję.

Szef francuskiej dyplomacji był gościem honorowym podczas Narady Kierowników Placówek Zagranicznych, która odbyła się w polskim MSZ – podał resort w komunikacie.

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