"Wybrał wariatkę". Stanowski nie miał litości

Fundacja Marka Polska Think Tank oraz Akademia Leona Koźmińskiego opracowała dokument "Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska". Badania zleciło, w ramach zadania publicznego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, przeznaczając na ten cel prawie 200 tys. zł. Pracami kierowała dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW, która pod koniec lipca została powołana na funkcję pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski. Dokument został zaprezentowany jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski". Raport zawiera jednak szereg rażących błędów. Katowice zostały opisane jako znajdujące się w "północnym centrum Polski", pojawiły się nieprawidłowości w danych, wskazano też, że młodzi Polacy nierzadko posługują się "językiem mandaryńskim".

Sprawa jest szeroko komentowana w przestrzeni publicznej.

Stanowski nie wytrzymał. "Babka się skończyła zanim się zaczęła"

"Pełną odpowiedzialność za ekspertyzę, redakcję i weryfikację merytoryczną ponoszą autorzy. (…) Wszelkie założenia rozwiązań, koncepcję i idee prezentowane w dokumencie są oryginalnym dorobkiem autorów. Rola modeli generatywnej sztucznej inteligencji została celowo ograniczona do etapu pomocniczego (nieautorskiego), obejmującego wsparcie w testowaniu hipotez. Przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy. Praca badawcza została przeprowadzona zgodnie z zasadami nauk społecznych, rzetelnie i merytorycznie, w oparciu o opisaną metodologię" – zapewniała w oświadczeniu na platformie X Mróz-Gorgoń.

Na antenie Polsat News przyznała jednak, że raport powstał przy użyciu sztucznej inteligencji i dodała, że "dokument nigdy nie powinien pojawić się w przestrzeni publicznej". – Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że biję się w piersi, wykorzystywałam AI – przyznała.

Sprawę od początku komentuje w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. W kilku wpisach wyśmiewał oświadczenie Mróz-Gorgoń. "200 000 złotych w najlepszym razie za chłam, w najgorszym za wygenerowany przez AI chłam. Ilu waszych znajomych mówi po mandaryńsku?"; "Czy możemy dowiedzieć się, który konkretnie autor nie wie, gdzie leżą Katowice i Wrocław, żeby już więcej niczego u niego nie zamawiać?" – pisał.

"Cała ta historia z Panią Profesor jest o tyle straszna, że premier postanowił sięgnąć po "fachowca z wolnego rynku". Wybrał wariatkę. To rodzi pytania o kompetencje w doborze kadr. Ta babka się skończyła zanim się zaczęła, ale ilu takich "fachowców" pracuje dla nas i za nasze?" – podsumował aferę twórca Kanału Zero.

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