Burza po wypowiedzi Żurka. Teraz się tłumaczy

W poniedziałek przypadał Dzień Niepodległości Ukrainy. Jego obchody odbyły się też w Warszawie na Placu Zamkowym.

Żurek na obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Jego słowa wywołały burzę

Udział w obchodach wziął Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który zabrał głos ze sceny.

Waldemar Żurek poinformował, że ponad 100 prokuratorów w całym kraju od lutego "bardzo aktywnie razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści".

– Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztu – dodał.

Podkreślił, że rząd podjął "działania nie doraźnie, ale systemowe". – Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni – ocenił.

Słowa Waldemara Żurka wywołały burzę. Skrytykowali je politycy opozycji.

Żurek tłumaczy swoją wypowiedź o 100 prokuratorach

We wtorek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, tłumaczył się ze swoich słów.

– To jest ponad 100 prokuratorów, w Warszawie jest trzech, reszta jest w terenie. Oni tropią przestępstwa z nienawiści wobec wszystkich. One dotyczą oczywiście obywateli Polski, którzy także są ofiarami tego typu przestępstw, ale dziś mamy falę wobec cudzoziemców – powiedział.

Dodał, że "warto o tym powiedzieć, że to dotyczy każdego, kto jest w polskiej przestrzeni prawnej, każdy ma być chroniony tak samo".

– Jeżeli jakiś Polak będzie obiektem agresji obywatela Ukrainy, to my ścigamy tak samo, jeżeli podłożem będzie przestępstwo z nienawiści – wyjaśnił minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Waldemar Żurek podkreślił, że w swojej wypowiedzi podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie, nie mówił o ochronie Ukraińców, tylko o wszystkich przestępstwach z nienawiści, które – jak mówił – "dotyczą każdego w polskiej przestrzeni prawnej".

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