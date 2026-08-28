Żurek o decyzji ws. TK. Radykalny ruch

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował na konferencji prasowej, że rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r. Jak zaznaczył, w budżecie nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.

Żurek odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

"Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma ani złotówki z budżetu państwa. Dlaczego? TK nie złożył planu dochodów i wydatków" – napisał na portalu X szef resortu sprawiedliwości.

Jak zaznaczył Żurek, "Zgromadzenie Ogólne zwołano z rażącym naruszeniem prawa – bezprawnie wykluczając z niego prawidłowo wybranych sędziów".

"Przepisy prawa obowiązują każdy organ w Polsce" – czytamy we wpisie prokuratora generalnego.

Żurek: To się niestety dzieje za późno

Waldemar Żurek podczas czwartkowego panelu na Campusie Polska dokonał podsumowania swojej pracy jako ministra sprawiedliwości.

– Podjąłem bardzo dużo decyzji kadrowych, które mogły być podjęte wcześniej. Prezesi, wiceprezesi sądów, w prokuraturze, rzecznicy dyscyplinarni. Tego się nie widzi na co dzień, o tym się nie mówi, ale tak naprawdę na tych stanowiskach niezależna kadra, ludzie odważni, którzy się nie boją, to jest klucz do sukcesu – podkreślił prokurator generalny.

– To się niestety dzieje wszystko za późno, ale ja mam nadzieję, że my jeszcze mamy bardzo dużo, ten rok to jest jednak dużo, tylko musimy bardzo ciężko pracować – zaznaczył.

Minister sprawiedliwości: Sukcesem jest rozpoczęcie odbudowy TK

Żurek wskazał przykłady Krajowej Rady Sądownictwa i właśnie Trybunału Konstytucyjnego. – Udał się KRS. Drugim takim sukcesem rzeczywiście to jest rozpoczęcie odbudowy TK, bo też wydawało się, że no tak, prezydent wszystko zawetuje, mamy ustawy pisowskie, ona się nadają do kosza, ale nie możemy zrobić nowych, bo będzie weto prezydenta – powiedział.

– To, że przekonała się koalicja do tego, że odbudowujemy Trybunał, to, że już wybrano 7, że za chwilę demokratyczna większość wybierze większość zgromadzenia trybunału – dodał.

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