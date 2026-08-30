Kraj
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Trojka po polsku

Dodano: 
Flaga Polski i UE
Flaga Polski i UE Źródło: PAP/EPA / Darek Delmanowicz
DEKAMERONKI W 2024 r. Rada UE zatwierdziła objęcie naszego kraju procedurą nadmiernego deficytu, mimo to deficyt budżetowy w Polsce rośnie.

Unia się zgadza na to, gdyż z limitów deficytu wyłączone są u nas wydatki na zbrojenia. W ten sposób mamy i unijne mechanizmy ręcznej kontroli, i rosnący deficyt.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także