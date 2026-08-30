Trojka po polsku

DEKAMERONKI W 2024 r. Rada UE zatwierdziła objęcie naszego kraju procedurą nadmiernego deficytu, mimo to deficyt budżetowy w Polsce rośnie.
Unia się zgadza na to, gdyż z limitów deficytu wyłączone są u nas wydatki na zbrojenia. W ten sposób mamy i unijne mechanizmy ręcznej kontroli, i rosnący deficyt.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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