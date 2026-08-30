Rebelia narasta. Ogarnia kolejne stany. W Europie trwa cisza na ten temat, bo Unia nie chce, by Europejczycy zorientowali się, że też powinni rozpocząć swoją rebelię. Chodzi o kamery, które śledzą wszystko. Dawniej było ich mało i potrafiły niewiele. Dawniej to były „kamery przemysłowe”. Teraz potrafią śledzić, a nie tylko obserwować. Czytają tablice rejestracyjne, wiedzą, kim jesteś, bo ci mierzą głowę i odnajdują twoje dane w systemie. Rozpoznają emocje wymalowane na twarzy.