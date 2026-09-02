Nawrocki spotka się z Trumpem. Padł termin i miejsce

W grudniu tego roku Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 2009 r. będą gościć przedstawicieli 20 największych gospodarek świata. Spotkanie odbędzie się w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie.

Na szczyt G20 po raz pierwszy została zaproszona Polska. Nadchodzące miesiące będą czasem intensywnych przygotowań do tego wydarzenia zarówno po stronie Pałacu Prezydenckiego, jak i rządu.

Nawrocki spotka się z Trumpem. Znamy szczegóły

Czy przy okazji szczytu dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem? – Spotkali się już czterokrotnie, rozmawiali wiele razy przez telefon, w różnych formatach – jest to bardzo intensywny dialog. Kiedyś, gdy prezydent Polski widział się z prezydentem Stanów Zjednoczonych raz na dwa lata, wszyscy uważali, że to intensywna komunikacja. Na ten moment, w najbliższych dniach czy tygodniach, nie ma na agendzie bezpośredniego spotkania. Ale odpowiadam: tak, prezydent spotka się jeszcze w tym roku z prezydentem Trumpem – w grudniu w Miami, na szczycie G20 – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

– Będziemy robić wszystko i mam nadzieję, że rząd tego nie zablokuje, a być może nawet pomoże, aby Polska także w przyszłych latach, już pod prezydencją inną niż amerykańska, uczestniczyła w pracach G20. Element etykietowania jest w polityce międzynarodowej ważny, kwestie prestiżu mają swoje znaczenie – tłumaczył Marcin Przydacz.

– Przedstawiamy tam perspektywę nie tylko polską, lecz Europy Środkowej. Mamy ambicję być w G20 reprezentantem regionu, który dotychczas w ogóle nie był tam obecny, a jest regionem sukcesu – zaznaczył prezydencki minister.

Dodał, że we wrześniu prezydent Karol Nawrocki uda się do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

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