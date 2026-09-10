Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB

W czwartek (10 września) po godz. 6:00 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertu do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" – tak brzmiał komunikat.

Po ponad 30 minutach alert odwołano. "W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia" – tłumaczyło RCB.

Dowództwo Operacyjne RSZ stale monitoruje sytuację

"W związku z aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego podniesienia gotowości wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP" – poinformowało przed godz. 7:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak wyjaśniło, zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło "niezbędne siły i środki" pozostające w jego dyspozycji. "Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami" – przekazano.

"W związku z ustaniem zagrożenia alarm został odwołany, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Dowództwo Operacyjne RSZ stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają gotowe do reakcji adekwatnej do rozwoju sytuacji" – zapewniono.

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