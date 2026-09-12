Fatalne wieści dla Giertycha. Tak Polacy w sondażu ocenili jego ruch

W sondażu United Surveys by IBRiS dla portalu Wirtualna Polska Polaków zapytano, jak oceniają fakt, że obrońcą Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto, jest poseł KO Roman Giertych.

Giertych obrońcą Krala. Polacy w sondażu bezlitośni

Łącznie 51,6 proc. ankietowanych ocenia ten fakt negatywnie, w tym 35,3 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 16,3 proc. – "raczej źle".

Pozytywną opinię na temat działań Romana Giertycha wyraziło jedynie 16,7 proc. respondentów, w tym zdecydowanie dobrze – 7 proc. badanych, a 9,7 proc. – raczej dobrze.

Odpowiedź "nie wiem lub trudno powiedzieć" wybrało 31,7 proc. ankietowanych.

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządowej (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica), to łącznie 41 proc. ocenia dobrze to, że Roman Giertych jest adwokatem Przemysława Krala. 34 proc. zwolenników rządu jest co do tego krytycznych, a co czwarty nie ma zdania.

Wyborcy opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) w 67 proc. negatywnie oceniają postępowanie Romana Giertycha, a odsetek ocen pozytywnych wynosi zaledwie 1 proc.

Poseł KO od maja adwokatem prezesa Zondacrypto

Pod koniec sierpnia Roman Giertych poinformował na platformie X, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala.

"W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury. Na tym etapie to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie" – napisał wówczas poseł Koalicji Obywatelskiej.

Sondaż został zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 4 do 6 września 2026 roku, z wykorzystaniem metody mix-mode, łączącej wywiady kwestionariuszowe online oraz telefoniczne standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI oraz CATI) na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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