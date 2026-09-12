Posłanka PiS szczekała w Sejmie. Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano, czy poseł PiS Dominika Chorosińska powinna zostać ukarana przez partię za przekroczenie norm debaty publicznej.

Chorosińska szczekała w Sejmie. Sondaż: PiS powinien ukarać posłankę

70,6 proc. badanych uważa, że Dominika Chorosińska powinna zostać ukarana przez PiS.

13,6 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

15,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Zgodnie z wynikami sondażu, ukarania poseł PiS domagają się najczęściej: kobiety (72,3 proc.), respondenci powyżej 50. roku życia (73,2 proc.), z wyksztalceniem wyższym (73,8 proc.) oraz z miast z liczbą mieszkańców w przedziale 20-99 tys. (77,9 proc.). Najsilniejszy sprzeciw został odnotowany wśród: mężczyzn (15,9 proc.), ankietowanych w wieku 25-34 lata (15,1 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (28,4 proc.) i z miast do 20 tys. mieszkańców (15,7 proc.).

Posłanka PiS szczekała podczas przemówienia Kosiniaka-Kamysza

W ubiegły piątek w czasie posiedzenia Sejmu, podczas przemówienia wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska, zaczęła wydawać dziwne odgłosy, przypominające szczekanie psa.

"Jedyny język, jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka" – oświadczyła w niedzielę rano za pośrednictwem platformy X Dominika Chorosińska.

Sondaż został zrealizowany w dniach 8-9 września 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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