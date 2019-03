Przedsiębiorcy: Brakuje pracowników, rząd musi zmienić przepisy

Konfederacja Lewiatan wydała w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazuje, jakie problemy drenują siłę roboczą z Polski. „Konieczne są natychmiastowe działania, które zwiększą atrakcyjność naszego rynku pracy dla cudzoziemców” – czytamy w komunikacie. Organizacja wychodzi z kilkoma propozycjami rozwiązania problemów rynku pracy.

– Naszym celem jest zmniejszenie obciążeń pracodawców przy jednoczesnym zapewnieniu cudzoziemcom odpowiednich warunków pracy. Deficyt pracowników, którzy rozpatrują wnioski w urzędach w znacznym stopniu spowalnia proces zatrudniania cudzoziemców, ale nie jest to jedyna przeszkoda dla pracodawców – ocenił Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji. Przedsiębiorcy tłumaczą, że procedury zatrudniania trzeba odbiurokratyzować. Obecnie nadmiar regulacji sprawia, że łatwiej jest dostać pracę w sąsiednich krajach.

Propozycje, które podnosi organizacja, to m.in. wydłużenie okresu, na który rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z 6 do 18 miesięcy. Ma to odciążyć urzędy pracy rozpatrujące wnioski o zezwolenie na pracę. Innym postulowanym rozwiązaniem jest „wprowadzenie maksymalnego terminu 7 dni (od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla”. Jako trzeci punkt przedsiębiorcy podają stosowanie jednolitych wytycznych we wszystkich urzędach dotyczących listy dokumentów do wniosków o zezwolenie na pracę. Ostatnią propozycją jest brak konieczności przejścia pełnej procedury zezwolenia na pracę w sytuacji gdy pracownik chce tylko zmienić stanowisko w tej samej firmie.

Członkowie Konfederacji podkreślają, że Polska nie jest jedynym krajem, który rywalizuje o pracowników spoza UE – walczą o nich także np. Niemcy. „Obecnie polscy pracodawcy stoją na przegranej pozycji” – alarmuje Konfederacja.

