„Do Rzeczy” nr 12: Nadciąga dyktatura LGBT. Jak się przed nią bronić?

– Homorewolucja już się dokonała. W Polsce również. Jak bardzo pozwolimy się jej rozwinąć? – pyta Krystian Kratiuk „Potrzebna katolicka kontrrewolucja”.

– Deklaracja LGBT+ podpisana przez prezydenta Warszawy to przyłączenie się do nihilistycznego eksperymentu inżynierii społecznej. Jak on przebiega? – wyjaśnia Olivier Bault w artykule „Opłakane skutki LGBT+”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Nie pozwolę sobie zamykać ust – mówi Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”, członek Zarządu Fundacji Życie i Rodzina, kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– „Leaving Neverland” to film przerażający. Mocny akt oskarżenia wobec Michaela Jacksona jest też opowieścią o straszliwych spustoszeniach, które niesie ze sobą molestowanie seksualne – pisze Piotr Gociek w artykule „Potwór z Neverlandu”.

– Sprawa mordu w Jedwabnem pozostanie niezbadana dopóty, dopóki nie odbędzie się ekshumacja ofiar. Bez tego jesteśmy skazani na wieczne spekulacje – przekonuje Marek Jan Chodakiewicz w tekście „Ekshumacja, natychmiast!”.

– 100 lat temu, w marcu 1919 r., w Berlinie klęską zakończyła się próba zdobycia władzy przez komunistów niemieckich. Wystawa „Berlin 1918/19. Długi żywot rewolucji listopadowej” w berlińskim Märkisches Museum opowiada o tym, dlaczego w Niemczech nie powiódł się scenariusz Lenina – pisze Piotr Semka w artykule „Kiedy Berlin tańczył ze śmiercią”.

– Jeszcze niedawno lewicowe media rozpływały się w zachwytach nad najbardziej liberalnym premierem świata. Czar Justina Trudeau prysł jednak nagle niczym bańka mydlana, gdy Kanadą wstrząsnęła afera korupcyjna, a z rządu zaczęli odchodzić kolejni ministrowie – zauważa Jacek Przybylski w tekście „Upadek gwiazdora lewicy”.

– Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Fiksacja na elektromobilności przysłania nam także prawdziwy cel, którym jest ponoć troska o środowisko – pisze Stefan Sękowski w artykule „Elektromobilna fantazja”.

– Uczymy innych, jak walczyć z dopingiem – mówi Witold Bańka, minister sportu i turystyki, kandydat Europy na przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej w rozmowie z Łukaszem Majchrzykiem.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Piotr Włoczyk o tym, jak z Johna Wayne’a zrobiono rasistę oraz Rafał A. Ziemkiewicz o pokrętnych ścieżkach prowadzących polskie feministki.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 18 marca 2019