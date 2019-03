Kaczyński zapowiada "Piątkę Plus"

W Gdańsku odbyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i kandydaci do Parlamenty Europejskiego, w tym Anna Fotyga. W swoim wystąpieniu na konwencji prezes Jarosław Kaczyński mówił o wolności.

– Jesteśmy w Gdańsku, dlatego chciałbym powiedzieć parę słów o wolności. Wolność to szczególne słowo, szczególne pojecie, którego treścią jest wartość która leży w centrum kultury europejskiej, cywilizacji europejskiej, wyrosłej z chrześcijaństwa, która leży w centrum naszej kultury. To wartość, która mówi o sensie naszej historii – zaczął swoje wystąpienie Kaczyński. – To jest tak, iż ta wartość była pisana nie tylko w ważnych księgach, ona była pisana także przez czyny setek tysięcy i milionów Polaków, którzy wyznaczali drogę wolności w Polsce, Europie, Ameryce. Ta droga wolności miała różne punkty kulminacyjne. Jednym z nich było to, co rozpoczęło się w Gdańsku prawie 40 lat temu. Powstał ruch Solidarności. Największy ruch społeczny w dziejach świata - ruch ku wolności. Możemy z dumą powiedzieć, że ten przystanek (...) posolidarnościowy gdański to był najważniejszy przystanek w wieku XX. Możemy być z tego dumni – wskazywał prezes PiS.

– Ale wolność w skali globalnej jeszcze ciągle nie zwyciężyła, to długa droga. Wolność nigdy nie jest na zawsze. Są na świecie przeciwnicy i wrogowie wolności. Oni bardzo często o wolności mówią a często i krzyczą ale warto pamiętać ten fragment Tuwimowskich "Kwiatów Polskich":"słowa zmienione przez krętaczy". Trzeba mieć czujność, bo ci krętacze ciągle działają, także w naszym kraju. Wolność to prawo jednostki do działania, to wolność różnych grup społecznych do swobody i działania, to święte prawo narodów do suwerennego państwa. (...) Prawo do państwa służy także jednostkom i grupom. Nie chodzi o jakiekolwiek państwo. O państwo demokratyczne. O demokrację, czyli ustrój w którym decyzje podejmują obywatele. Tylko w ramach tego ustroju może istnieć wolność. Choć demokracja sama przez się wolności nie gwarantuje. Musi być zapewnione to wszystko, co określamy jako wolności obywatelskie, wolność słowa, poglądów, nauki, wiele innych wolności. I odpowiednia procedura wpływu obywateli na decyzję władzy – mówił dalej prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Człowiek który żyje w biedzie, patrzy na biedę swoich dzieci wolny nie jest. My dobrze o tym pamiętamy. Ale wolność ma jeszcze jeden bardzo ważny warunek. W życiu społecznym musi być coś, co określamy jako przewidywalność. Ona musi być w procesie demokratycznym w działaniach władzy samorządowej, ustawodawczej i sądowniczej. Obywatele muszą wiedzieć co z czego wynika, a to reguluje prawo. A to prawo musi być jasne, przejrzyste i równe dla wszystkich. W procesie demokratycznym nie może być tak, że ci którzy aspirują do władzy, a potem ją dzierżą, jeśli wygrają wybory, co innego mówią i co innego robią. Demokracja to musi być zgodność słów z czynami. Mówię o wolności nie tylko dlatego, że jesteśmy w Gdańsku, ale dlatego że ostatnio zapadła, poza Polską, w PE decyzja która w wolność godzi. Mówię o tzw. Acta 2. Otóż tu są dwa problemy, Po pierwsze, wiarygodność. PO mówiła: jesteśmy przeciwni. A co zrobili? (...) W istocie była "za". I sprawa druga. Mamy dwa lata na implementacje tych przepisów. Ja chciałem powiedzieć, że PiS dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana. Bo PiS jest partią wolności. Dobre prawo, równe dla wszystkich równa się wolność. I dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce" PiS ale o "piątce plus". (...) A "plus" to wolność. Polska w dzisiejszym świecie, gdzie wolność się cofa, pozostanie wyspą wolności. Dzięki komu? Dzięki Polakom i Prawu i Sprawiedliwości – zakończył swoje wystąpienie były premier.