Amatorzy w akcji

Tu rzecz jest o tyle świeża, że zamiast bezwiednie dać się wciągnąć w skomplikowaną intrygę, nasi bohaterowie po prostu zostają skaptowani przez londyńską policję. Sierżant Billing, walczący z plagą drobnych kradzieży i handlu przemycanymi papierosami, wynajmuje do pracy pod przykrywką najbardziej fajtłapowaty team w dziejach zwalczania przestępczości. Jest to trzech amatorów marzących o karierze aktorskiej – ucząca fachu Kat (Bryce Dallas Howard), poniżany w biurze, gdzie pracuje, Hugh (Nick Mohammed, znany jako asystent trenera Nate z serialu „Ted Lasso”) oraz bezrobotny aktor Marlon (Orlando Bloom), który skutecznie niszczy każdą szansę na pracę, bo upiera się, by jego bohater był weteranem dotkniętym traumą.