W Muzeum Bitwy Warszawskiej
Dodano: 
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie Źródło: PAP / Rafał Guz
Musiało upłynąć 105 lat, by jedna z najważniejszych bitew w historii Polski, a zarazem w historii Europy, doczekała się poświęconego jej dużego muzeum. Imponujący budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ustawiony na 17-metrowym sztucznym nasypie, zwieńczonym dwoma 70-metrowymi masztami, na których powiewają polskie flagi, otwarto 15 sierpnia. Budowa ruszyła za rządów PiS, obecna władza ją dokończyła.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

