I to o nich jest ta wystawa, ale opowiedziana przez pryzmat kobiety, która była na pokładzie każdego z nich. „Panna Niezatapialna”, jak nazywano Violet Jessop, służyła jako stewardesa lub pielęgniarka na pokładzie każdej z tych jednostek. „W wieku 24 lat przeżyła zatonięcie »Titanica«, wcześniej była na »Olympicu«, gdy ten zderzył się z HMS »Hawke«, a w czasie I wojny światowej służyła jako pielęgniarka na »Britannicu«, który zatonął po uderzeniu w minę” – przypominają autorzy wystawy „W cieniu gigantów: Titanic, Britannic, Olympic”.