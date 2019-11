Interia: Pierwszy problem Tuska jako szefa EPL

Według portalu, w Europejskiej Partii Ludowej wcale nie ma woli wyrzucania Viktora Orbana ze swoich szeregów. Donald Tusk szefem EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, został wybrany w środę. Głos na Tuska oddało 93 proc. członków partii.

Formalnie Fidesz jest w EPL zawieszony z powodu zarzutów o naruszanie na Węgrzech zasad praworządności. Decyzja o losach Węgrów ma zapaść w styczniu po wewnętrznym dochodzeniu EPL. Jak informuje Interia, politycy EPL z różnych państw w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że wyrzucanie Fideszu niespecjalnie im się opłaca. Dlaczego? Węgrzy zapewniają chadekom m.in. 13 mandatów w europarlamencie. EPL nie może sobie pozwolić na kolejne straty w PE.

Co to oznacza dla EPL? Wyrzucony Fidesz automatycznie wzmocniłby inną frakcję, prawdopodobnie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. Na pozostawienie Orbana w EPL mocno naciskają między innymi politycy niemieckiej CSU. Na konwencji w Zagrzebiu Orbana wziął w obronę były premier Słowenii, Janez Jansa – opisuje Interia.