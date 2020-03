"Niesłychane, że to zrobiono". Putin boleśnie upokorzył Erdogana. Nagranie obiegło sieć

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan złożył wizytę w Rosji, gdzie wraz ze swoimi ministrami umówiony był na rozmowy z Władimirem Putinem. Dyskusja dotyczyła sytuacji w Syrii, zawieszenia broni w prowincji Idlib oraz dążeń do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Tym razem jednak wizyta Erdogana u Putina wywołała falę kontrowersji. Wszystko przez to, jak przywódca Rosji potraktował prezydenta Turcji. Światowi komentatorzy i publicyści nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy do sieci trafił fragment materiału, który ukazał się w rosyjskiej telewizji rządowej. Co wydarzyło się przed spotkaniem obu przywódców?

Spotkanie przebiegało w specjalnym gabinecie Putina. W rozmowach brali udział dyplomaci obu państw. Recep Tayyip Erdogan przybył wraz ze swoimi ministrami punktualnie, ale nie został powitany przez gospodarza od razu i z honorem. Władimir Putin zmusił prezydenta Turcji do oczekiwania na otwarcie drzwi do gabinetu przez ponad dwie minuty. Rosyjska telewizja rządowa pokazała widzom nagranie, na którym widać, jak Erdogan wraz z turecką delegacją dyplomatyczną oczekuje pod drzwiami. W pewnym momencie prezydent Turcji znużony czekaniem siada na krześle pod gabinetem. Dopiero po około 2 minutach drzwi zostają otwarte, a delegacja z Ankary wpuszczona na spotkanie. By jeszcze bardziej upokorzyć Erdogana, rządowa telewizja dołączyła do wyemitowanego materiału zegar, na którym pokazano, jak długo polityk był zmuszony czekać na otwarcie drzwi. Nagranie obiegło internet.

Sytuację skomentował na Twitterze ekspert ds. Bliskiego Wschodu Jarosław Kociszewski, udostępniając to szokujące nagranie.

"Upokorzenie. Rosjanie opublikowali nagranie pokazujące prezydenta Turcji Erdogana czekającego 2 min. pod drzwiami gabinetu prezydenta Putina. To obrazy, które teraz krążą po Bliskim Wschodzie. Niesłychane, że to zrobiono i jeszcze bardziej, że nagrano i pokazano w taki sposób" - wskazał zdumiony specjalista.

Prezydent Rosji regularnie i celowo spóźnia się na rozmowy z innymi przywódcami i politykami. W przeszłości głośno było o jego spotkaniu z papieżem Franciszkiem, na które Putin przybył... z ponad godzinnymi spóźnieniem.