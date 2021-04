"Liczy się Polska". Premier publikuje spot

Kampania trwa już w sieci, a także zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, które czekają na unijną pomoc. Celem rządowej inicjatywy jest wzmocnienie wizerunku procesu ratyfikacji jako "narodowego zadania" ponad podziałami.

"Niepowtarzalna szansa"

Spot "Liczy się Polska" opublikował na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Wideo udostępnił także m. in. rzecznik rządu oraz parlamentarzyści PiS.

– Kiedy tylko chcemy, stać nas na tak wiele. Potrafimy wspierać się nawzajem i radzić sobie w ciężkich chwilach. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie stać nas na jeszcze więcej – słyszymy w nagraniu.

– Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki., wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Mamy nadzieję na szybkie wyjście z kryzysu i rozwój Polaków. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy – apeluje KPRM.

Morawiecki: Odłóżmy na bok polityczne spory

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd dyrektywy o środkach własnych. Dokument trafi teraz do parlamentu.

Szef polskiego rządu przekonywał, że ogromne środki z unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy są rozwojową szansą, jakiej Polska dotąd nie miała.

– To sprawa ponad podziałami politycznym, bo liczy się Polska. Nigdy nie było takich środków dostępnych. Nie możemy ich nie przyjąć. Tempo wyjścia z kryzysu po COVID-19 będzie zależało od tego, czy środki zostaną zaakceptowane i szybko dystrybuowane – powiedział.

– Polską racją stanu powinno być dzisiaj przyjęcie tego aktu prawnego o środkach własnych. Dzisiaj stoimy przed kolejną, ogromną szansą przyspieszenia gospodarczego. Odłóżmy na bok polityczne spory – dodał premier.

