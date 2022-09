Po pół roku nieobecności przedstawiciel Konfederacji zaproszony do TVP Info

We wtorek 6 września sytuacja wreszcie uległa zmianie. "Dziś, po kilku miesiącach nieobecność Konfederacji w telewizji publicznej przecieram na nowo szlak" – napisał po południu tego dnia Michał Urbaniak. Wieczorem poseł rzeczywiście pojawił się w studio TVP Info obok polityków innych formacji.

Urbaniak: Niemcy próbują być moralnym prymusem w Europie

Przedmiotem rozmowy było m.in. podniesienie przez polskie władze kwestii reparacji wojennych od Niemiec dla Polski.

Urbaniak wyraził wątpliwość, czy Polska będzie kiedykolwiek w stanie wyegzekwować reparacje, natomiast podkreślił, że dzięki narzędziu w postaci opublikowanego raportu możemy przypominać Niemcom o ich moralnej odpowiedzialności za II Wojnę Światową.

– Niemcy próbują być prymusem moralnym w Unii Europejskiej, ale w tym momencie nie są i nigdy nim nie byli – mówił Urbaniak.

twitter

Konfederacja: Są kolejne zaproszenia

Jednocześnie dyrektor biura prasowego prasowy Konfederacji Tomasz Grabarczyk poinformował, że są już kolejne zaproszenia dla przedstawicieli prawicowego ugrupowania. W TVP mają pojawić się Dobromir Sośnierz oraz Artur Dziambor.

– "Liczymy, że ten trend się utrzyma" – zaznaczył Grabarczyk.

twitter

Skarga do KRRiT

Przypomnijmy, że 24 sierpnia politycy Konfederacji poinformowali, że składają skargę do KRRiT na cenzurę publicznych mediów w odniesieniu do polityków Konfederacji, którzy od kilku miesięcy nie otrzymali ani jednego zaproszenia do programów publicystycznych na opłacane z pieniędzy podatników medium.

Konfederaci opublikowali wówczas na swoich kanałach społecznościowych treść pisma wraz z załącznikiem, w którym wskazali listę zaproszeń dla polityków Konfederacji od 1 stycznia 2022 roku do momentu zaprzestania wysyłania zaproszeń.

Czytaj też:

Braun wygrał w sądzie z TVP. Konfederacja wykonuje kolejny ruchCzytaj też:

Pierwsza decyzja nowego prezesa TVP. "Wkrótce możemy spodziewać się kolejnych"