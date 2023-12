Zbiórki pieniędzy dla Brauna zablokowane. Jest oświadczenie portalu Zrzutka.pl

Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie. Do sieci trafiło nagranie z całego zajścia. Na filmie widać, jak cały sejmowy korytarz jest zadymiony, a ochroniarze proszą zgromadzonych dziennikarzy o rozejście się. Zachowanie Brauna wywołało niebywałe emocje wśród parlamentarzystów.

W reakcji na incydent marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z posiedzenia, a do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto decyzją prezydium Sejmu Braunowi zostanie odebrana połowa uposażenia za trzy miesiące i całość diety za pół roku pracy poselskiej.

Skandal z udziałem Brauna. Zrzutka.pl reaguje

Ponieważ poseł Grzegorz Braun został ukarany finansowo, na stronie Zrzutka.pl utworzona została zbiórka celem zrekompensowania odebranej wypłaty. Do momentu zamknięcia zrzutka przekroczyła cel. Uzbierano 73 163 zł.

Zrzutka.pl wydała w środę oświadczenie, w którym wskazano, że "niedopuszczalne jest organizowanie zrzutek związanych z pochwalaniem, wspieraniem lub propagowaniem nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, faszyzmu lub innych ustrojów totalitarnych, publicznym pochwalaniem zbrodni lub przestępstw lub naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich".

Jak poinformowano, wszystkie aktywne zbiórki na rzecz posła Grzegorza Brauna zostały zablokowane. Zapowiedziano, że wszystkie nowe zrzutki na ten cel powstające w ciągu najbliższych dni również będą przerywane.

"Jako Zrzutka.pl pragniemy być miejscem, które sprzyja pozytywnym inicjatywom i wspiera wartości społeczne. Dlatego też zachęcamy do wsparcia zbiórki »Rozpalmy nową świecę chanukową« założonej w porozumieniu z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, której jednym z celów będzie realizacja ogólnych warsztatów antydyskryminacyjnych kierowanych zarówno szeroko do polskiej społeczności, jak i do parlamentarzystów" – podano.

