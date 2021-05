Lisicki: Mamy do czynienia z daleko idącym niebezpieczeństwem

– To co się wydarzyło w ostatnich dniach sprzyja wizji Europy federalnej a nie Europy Ojczyzn. PiS zrealizował główny postulat Lewicy dot. wprowadzenia większej federalizacji w Europie – ocenia Paweł Lisicki redaktor naczelny "Do Rzeczy".