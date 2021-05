Soboń o Polskim Ładzie: Najbardziej wymowne są nie słowa, a czyny

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wzmocnić gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz przyspieszyć proces bogacenia się polskiego społeczeństwa. Podczas sobotniej prezentacji programu prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że PŁ jest próbą realizacji marzeń Polaków o osiągnięciu zachodniego poziomu życia.

W sobotę głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zaznaczył, że aby powrót do normalności był możliwy, potrzebny jest dobry plan, zdolność do jego realizacji oraz wiarygodność. Zasadniczym celem Polskiego Ładu jest szybki powrót na ścieżkę odbudowy gospodarki oraz danie jej impulsu do tworzenia w Polsce nowych i wysokopłatnych miejsc pracy. – Musimy wytyczyć nową drogę – nowoczesności opartej o naszą tradycję – stwierdził premier.

Premier podczas swojego wystąpienia przedstawił 5 głównych filarów Ładu. Są to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Soboń: Potrzebne konkretne ustawy

Artur Soboń ocenił w Polskim Radiu 24, że na rozwiązaniach zawartych w Polskim Ładzie skorzysta szerokie grono przedsiębiorców, także tych państwowych.

– Dzięki Polskiemu Ładowi na wzroście gospodarczym korzystać będą wszystkie przedsiębiorstwa, także spółki Skarbu Państwa – stwierdził wiceminister aktywów państwowych.

Polityk podkreślił, że Ład zawiera propozycje, które są kluczowe dla ogromnej części polskiego społeczeństwa. Kwestie związane z rynkiem pracy, służbą zdrowia czy podatkami to codzienność Polaków, zarówno pracujących, jak i posiadających własne biznesy.

Soboń dodał także, że w tej chwili priorytetem dla rządu powinno być jak najszybsze przedstawienie projektów ustaw, które umożliwią wejście w życie przedstawionych w Polskim Ładzie propozycji.

– Najbardziej wymowne są nie słowa, a czyny. To jak szybko będziemy potrafili pokazać, że Polski Ład to nie są zapowiedzi, a konkretne ustawy, dzięki którym Polacy będą mieli więcej w kieszeniach – stwierdził.

