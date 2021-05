Mentzen o Polskim Ładzie: Nie tworzy żadnej wartości dodanej

W ocenie prezesa Kongresu Polskiego Biznesu i jednego z liderów Konfederacji program Polski Ład ma przede wszystkim służyć wynikom wyborczym PiS. – Jarosław Kaczyński od lat pokazuje, że jego celem jest wytyczanie takich linii podziału, żeby po jego stronie było więcej, a po drugiej było mniej. W związku z tym zaplanował taką reformę podatkową, na której w teorii ma skorzystać większość społeczeństwa, a mniejszość ma się do tego dorzucić. W tym wypadku tą mniejszością są przedsiębiorcy oraz klasa średnia, których opodatkowanie ma wzrosnąć – mówił Mentzen w programie „Rzecz o polityce” na „Rzeczpospolita TV”.

„Polski Ład dzieli pieniądze już wypracowane”

Ekonomista wskazał, że odebranie pieniędzy jednym i przekazanie ich drugim w żaden sposób nie jest receptą na odbudowanie gospodarki. – Nie tworzy to żadnej wartości dodanej. Po prostu dzielimy dobrobyt już wcześniej wypracowany – powiedział.

Mentzen zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorcy mają problemy z inwestowaniem. – Gospodarka jest budowana przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. Tam wytwarza się PKB. My niestety mamy od lat malejące wydatki na inwestycje – przedsiębiorcy coraz mniej inwestują. Z wielu powodów. Jednym z nich jest olbrzymia niestabilność systemu podatkowego – zauważył.

Mentzen: Podatki należy uprościć i obniżyć

Mentzen tłumaczył, że prawo podatkowe praktycznie co roku przechodzi „rewolucję”. Przypomniał w tym kontekście niespodziewane opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. – Dziś z kolei stoimy przed wyzwaniem, jakim jest Polski Ład, który ma podnieść przedsiębiorcom podatki o ponad 40 procent. Do tego mamy problemy z praworządnością, problemy z uznawaniem wyroków polskich sądów i w związku z tym w Polsce nie chce się inwestować – ocenił.

– Przypominam, że jednym z celów Morawieckiego, kiedy zostawał premierem i ogłaszał Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, było zwiększenie stopy inwestycji do poziomu 25 procent. Tymczasem inwestycje spadły do rekordowo niskiego w XXI wieku poziomu, i to jeszcze przed epidemią. Ten rekordowo niski poziom mieliśmy w lutym 2020 roku – mówił dalej.

Ekonomista dodał, że przedsiębiorcy jeszcze mocniej ograniczyli swoje inwestycje. Jego zdaniem, jeżeli państwo odbierze im jeszcze więcej, to na pewno nie będą ponownie więcej inwestować. – Przede wszystkim należy upraszczać podatki, ponieważ są w tym momencie bardzo skomplikowane i niestety w ramach Nowego Ładu będą jeszcze bardziej skomplikowane. Po drugie, trzeba je obniżać, po to, żeby pieniądze były w kieszeniach Polaków, a nie urzędników – podkreślił Sławomir Mentzen.

Dodatkowe posiedzenia

PiS planuje dodatkowe terminy posiedzenia Sejmu ws. Polskiego Ładu.

Jak informuje 300 polityka, pierwsze trzy ustawy zdrowotne, wchodzące w skład Polskiego Ładu, mają zostać w czwartek przesłane do Sejmu, po tym jak dzień wcześniej przyjmie je rząd.

Z informacji ważnych polityków PiS wynika, że część projektów może zostać złożona w Sejmie jako inicjatywy poselskie, niekoniecznie rządowe.

