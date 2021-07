Tusk: Demokracje umierają w ciszy. Zacznijmy krzyczeć

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Nowelizację złożyła do Sejmu w środę wieczorem grupa posłów PiS. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

"Widzę konsekwentny marsz"

Donald Tusk w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" stwierdza, że jest to atak na stację TVN, który można było przewidzieć.

"Tylko ci, którzy oszukiwali samych siebie przez ostatnich kilka lat tą znaną tezą, że może PiS nie jest doskonały, ale przecież nie jest tak źle, że nie posuną się do gwałtu na konstytucji, do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, ataku na sądy, mogli twierdzić, że do ataku na telewizję TVN nigdy nie dojdzie. Można zresztą przypomnieć całą tę serię zdarzeń, która składa się na dla mnie oczywistą opowieść, że plan rewolucji Jarosława Kaczyńskiego, która ma unieważnić budowany przez nas ustrój wolnościowy, oparty na prawie, będzie realizowany" – mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Widzę konsekwentny marsz, by zagarnąć to wszystko, co jest niezależne od pisowskiego komitetu centralnego. Do dziś mam w oczach widok poseł Pawłowicz, która mówiła otwarcie do kamery: „a teraz zajmiemy się wami". Mówiła to dziennikarzowi Onetu, ale chodziło jej przecież o wszystkie wolne media" – stwierdza Tusk.

Tusk straszy autorytaryzmem

"Uważam się za eksperta od rozwoju autorytaryzmów budowanych na bazie demokratycznych wyborów, taki model mamy na Węgrzech. Kaczyński nigdy nie ukrywał fascynacji Orbánem ani tego, że w Polsce będzie nieustannie plagiatował rozwiązania węgierskie. Każdy, kto obserwuje recydywę tego autorytarnego myślenia nie tylko w Europie i pewnych metod oraz narzędzi, jakich używają rządzący Polską, by ich marzenie o monopartyjnej władzy się spełniło, wiedział, że właśnie tak to będzie wyglądało" – zaznacza Donald Tusk w rozmowie z "GW".

Szef PO odniósł się do nowelizacji przygotowanej przez PiS także na Twitterze: "Chcą Polski bez praw, bez wolności, bez prawdy. Dlatego gwałcą Konstytucję, atakują sądy i uderzają w TVN i inne wolne media. Nikt już nie może udawać, że tego nie widzi. Demokracje umierają w ciszy. Zacznijmy krzyczeć".

