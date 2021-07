Bodnar: "LexTVN" narusza prawa obywateli i godzi w interes Polski

"Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przekazuje marszałkini Sejmu Elżbiecie Witek uwagi do projektu z prośbą o ich uwzględnienie" – czytamy na stronie RPO. Bodnar nie zostawił na projekcie suchej nitki.

Krytyka projektu PiS

"Ten poselski projekt narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa Zmiana „reguł gry” dla nadawców w jej trakcie to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały Autorzy projektu odwołują się wprawdzie do klauzuli „bezpieczeństwa państwa”, ale nie precyzują, jak zmiana miałaby je poprawić Tymczasem sami stwarzają realne zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa Ustawa naruszałaby bowiem traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską i USA – co może spowodować skutki finansowe dla budżetu" – wskazano w komunikacie.

Według Adama Bodnara, propozycja uderza w wolność działalności gospodarczej: "Projekt narusza konstytucyjnie chronioną sferę wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP). Jej ograniczenie jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Mają tu zastosowanie klauzule z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP".

Zdaniem RPO zapisy noweli naruszają zaufanie obywateli do państwa: "Projekt stanowi klasyczny przykład odejścia od cywilizowanych reguł stanowienia prawa, zakłada bowiem w uproszczeniu „zmianę reguł gry w trakcie trwania tej gry”. Zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) zawiera m.in. zasadę zaufania obywateli do państwa i praw. Jej istotą jest lojalność państwa wobec jednostki czy wszelkich podmiotów, którym w Polsce przysługują prawa lub wolności. Zasada ta oznacza przede wszystkim konieczność ochrony i respektowania praw słusznie nabytych i ochrony interesów w toku".

Gowin proponuje poprawkę

– Broń nas Panie Boże od sytuacji, w której jakikolwiek polityk jakiegokolwiek obozu, miałby wpływ na jakiekolwiek media. Media są po to, aby patrzeć na ręce polityków. I dlatego muszą być całkowicie niezależne – powiedział w rozmowie z Polsat News, przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin. W poniedziałek jego ugrupowanie złożyło poprawkę do projektu noweli tzw. ustawy medialnej autorstwa PiS.

O szczegółach poinformowali politycy Porozumienia podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie. – Zapis, by mediami w Polsce nie mogły zarządzać kraje "spoza OECD", a nie "spoza EOG" – taką poprawkę do projektu noweli tzw ustawy medialnej autorstwa PiS proponuje Porozumienie. Dzięki temu nic w strukturze własnościowej polskich stacji nie będzie musiało się zmieniać – powiedział wicerzecznik partii Jan Strzeżek.

