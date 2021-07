Kopacz o "nerwowych ruchach Kaczyńskiego": Mają jakąś inną wiedzę niż my

W rozmowie w TVN24 była premier Ewa Kopacz komentowała zmiany na polskiej scenie politycznej po powrocie Donalda Tuska.

– Jestem przekonana, że dzisiaj te ruchy nerwowe Kaczyńskiego i jego akolitów powodują, że być może mają jakąś inną wiedzę niż my czerpiemy ją z sondaży, które są prezentowane w mediach – oceniła. – Może mają jakieś dane dotyczące sondaży i widzą, jak bardzo im spada, stąd takie nerwowe zachowania, stąd takie paradoksalne uchwały, które podejmują chociażby na swoim kongresie – dodała.

Zdaniem Kopacz wyborca "musi dojrzeć do pewnych decyzji". – Mam nadzieję, że w następnych wyborach, niezależnie od tego czy one będą wcześniej, czy za dwa lata, Polacy jednak po kolei będą sobie przypominać te ostatnie miesiące, gdzie w mediach, oczywiście tylko tych wolnych, można było usłyszeć o szeregu afer, które fundowała nam władza – podkreśliła polityk.

500 plus? Kopacz: To dzięki nam

Ewa Kopacz odniosła się również do rządowego programu 500 plus. Jej zdaniem, nie udałoby się to, gdyby Platforma Obywatelska nie zostawiła kraju w bardzo dobrej kondycji po swoich rządach.

– Przedstawiciele PiS-u po prostu kłamią. Twierdzą że było im strasznie ciężko na początku, a mimo to dali 500 plus, bo zostawiliśmy sytuację finansową Polski i finanse publiczne w zrujnowanej formie z procedurą nadmiernego deficytu – mówiła.

– Wszystkim kolegom, politykom z PiS-u informuję: Komisja Europejska w maju 2015 roku zniosła z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Zostawiliśmy wam zdrowe finanse publiczne, dlatego mogliście rozdawać na prawo i lewo, mogliście obiecywać ludziom to, czego nie mogliśmy, pilnując poprawności finansów publicznych, myśląc nie tylko w perspektywie tych 4 lat, kiedy się rządzi, ale w perspektywie przyszłości dla naszych dzieci, wnuków – stwierdziła.

