Morawiecki uderzył w Tuska. Odniósł się do słów o 500 plus

Podczas niedawnej konferencji prasowej Donald Tusk poinformował, że Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt "dość podobny do '500 Plus' z podobnymi skutkami".

– Udało się Polskę przeprowadzić przez kryzys w taki sposób, że można rozpocząć też duże programy socjalne, które – jestem o tym przekonany – my w tym samym czasie mniej więcej byśmy przeprowadzili. Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt dość podobny do 500 Plus z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym – przekonywał polityk.

"500 plus oszczerstw"

Te słowa wywołały falę komentarzy, gdyż PO wielokrotnie krytykowała sztandarowy program PiS. Właśnie do tej wypowiedzi odniósł się premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia.

– Oni nasi przeciwnicy polityczni teraz mówią, że to oni wymyślili 500 plus. No jak widziałem odpowiedź, czy słyszałem pani premier Ewy Kopacz, to chyba średnio dokładnie potrafiła to opowiedzieć, ale wiecie co? Oni wymyślili 500, ale 500 plus oszczerstw i donosów do Brukseli na Polskę. Niestety. A my się chcemy w Polsce rządzić po polsku i nie będziemy słuchać tego co donosiciele na nas mówią do Brukseli. Nie boimy się tego – powiedział Mateusz Morawiecki w Starym Sączu.

Premier o Polskim Ładzie

Podczas rozmowy z wyborcami premier przekonywał, że jego rząd skupia się na przyszłości polskiego społeczeństwa. Szef rządu podkreślał, że Polski Ład to największe inwestycje od 30 lat.

– Koncentrujemy się na przyszłości. Na tym, co leży najbardziej na sercu wszystkim Polakom, bo często jestem pytany, co tak jednym zdaniem Polski Ład oznacza. To największe inwestycje, jakie do tej pory były przez ostatnie co najmniej 30 lat, w polskie rodziny, polskich pracowników, polskie firmy, a także klimat, polskie środowisko – mówił.

Czytaj też:

