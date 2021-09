Ociepa: Gowin zrobi wszystko, żeby Zjednoczona Prawica przegrała wybory

Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa w Radiu Plus był pytany, dlaczego wybrał lojalność wobec PiS, a nie Porozumienia.

– To nie jest kwestia lojalności osobistych, to kwestia tego jaka na końcu będzie większość parlamentarna. Jarosław Gowin dokonał strategicznego wyboru i to pytanie raczej do niego dlaczego zmienił zdanie. Ja pozostaję w klubie, z którego list zostałem wybrany do Sejmu, nie zmieniam swoich priorytetów. Będę robił wszystko, żeby w Polsce był rząd centroprawicowy – podkreślał.

– Cały czas mówiłem Jarosławowi Gowinowi, że możemy mieć pewien dyskomfort w obozie Zjednoczonej Prawicy, ale alternatywą są rządy centrolewicowe pod kierownictwem Donalda Tuska. Jest po stronie opozycji i będzie robił wszystko, żeby Zjednoczona Prawica przegrała wybory. Nasze drogi się rozchodzą bo inaczej postrzegamy interes Polski – dodawał.

Ociepa ministrem rozwoju?

Ociepa był również dopytywany, czy dostał propozycję pokierowania ministerstwem rozwoju. W ostatnich dniach pojawiają się liczne medialne spekulacje na temat poważnych zmian w rządzie.

– Rozumiem, że te spekulacje są całkiem naturalne. Dwójka naszych kolegów jest wiceministrami w Ministerstwie Rozwoju i chcieliby mieć ministra, który będzie z nimi płynnie współpracował. Ja byłem w tym resorcie dwa lata i w tym sensie to naturalne spekulacje, ale decyzji w tej sprawie nie ma – stwierdził.

Terytorialsi przy granicy

W rozmowie z Radiem Plus wiceminister Obrony mówił też o zaangażowaniu wojska w ochronę wschodnie granicy.

– Granica jest zabezpieczona jak nigdy wcześniej. Sytuacja jest bardzo napięta i będziemy robić wszystko, żeby pilnować granicy. Te ćwiczenia, które się będą teraz odbywać będą daleko większą skale niż deklaruje to Rosja – mówił.

– Jednocześnie nakłada się na to nowe zjawisko na granicy. Stan wyjątkowy jest kolejnym środkiem, który sięgamy, bo dotychczasowe były niewystarczające. Zwiększyliśmy liczbę żołnierzy na granicy, uruchomiliśmy WOT. Wojska Obrony Terytorialnej od wczoraj są dynamicznie kierowani na ten odcinek, informują mieszkańców, na terenach objętych stanem wyjątkowym, co się dzieje, na co trzeba uważać – dodawał.

