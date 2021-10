"To uzurpacja". Waszczykowski ostro o działaniach Komisji Europejskiej

Polityk Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z portalem wPolityce.pl przewiduje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie wykorzystywany przez europarlamentarzystów do ataków na Polskę.

– Parlament Europejski, który składa się w większości z lewicowo-liberalnych polityków na pewno będzie to wykorzystywał. W sposób kłamliwy będą tłumaczyć, że to są decyzje zmierzające do „polexitu” itd. Jesteśmy na to przygotowani – zapewnił.

– Boję się, że kolejny raz - tak jak było w przypadku "stref wolnych od LGBT", jak inne kwestie prawne, jak telewizja TVN - to będzie znowu podstawą do ataku poprzez kłamliwe oskarżenia wobec Polski – dodał były szef MSZ.

Unijna uzurpacja

Witold Waszczykowski wyraził również obawie, że unijne instytucje mogą próbować uzurpować sobie prawo do wymuszenia zmiany decyzji Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak ma to miejsce w innych obszarach.

– Taką uzurpacją jest decyzja Komisji wstrzymująca pieniądze na ten program odbudowy po Covidzie. To jest uzurpacja. To jest decyzja nielegalna. Myślę, że w tej chwili powinniśmy naliczać odsetki – ocenił.



– Gdyby się ukazał oficjalny komunikat, a KE uznała, że ze względu na wyrok naszego TK, ona zawiesza czy zamraża te środki, tomamy pełne prawo zaskarżyć tę decyzję KE, jeśli taka zostałaby podjęta, do Trybunału Sprawiedliwości, bo to jest w tej chwili jedyny instrument – przekonywał eurodeputowany.



Zamrożone pieniądze

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Polski rząd przekonuje, że jest to działanie bezprawne i polityczne. Minął bowiem czas, jaki KE miała na zatwierdzenie planów odbudowy nadesłanych przez państwa członkowskie. KE do tej pory nie przedstawiła żadnych merytorycznych zastrzeżeń dotyczących polskiego dokumentu.

