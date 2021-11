"Cyniczna władza PiS robi to celowo". Trzaskowski o Marszu Niepodległości

W czwartek ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. W tym roku decyzją szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka marsz będzie miał charakter państwowy. Uczestnicy MN wyruszą o godz. 13:00 z Ronda Dmowskiego i przejdą tradycyjną trasą na błonia Stadionu Narodowego.

Komentarz Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał na swoim profilu na Facebooku, że "po upadku komunizmu bywało różnie - żadna władza nie posunęła się jednak do tego, aby święto narodowe «oddać we franczyzę» narodowcom - elementom skrajnym, pełnym pogardy dla każdego, kto myśli inaczej".

"Jacy to ludzie widzieliśmy rok temu na ulicach Warszawy, widzieliśmy podczas demonstracji naszego przywiązania do Unii Europejskiej, kiedy próbowali zagłuszać i wykpiwać Bohaterki naszego miasta - naszego kraju" – stwierdził Trzaskowski.

"Cyniczna władza PiS robi to celowo - hoduje i wspiera skrajne organizacje, aby ktoś mógł robić to, w co oni wierzą, ale czego robić otwarcie im nie wypada" – dodał.

"PiS postanowił uhonorować jednego pana"

Zdaniem prezydenta Warszawy, "PiS zamiast zorganizować marsz niepodległości w sposób bezpieczny i otwarty dla wszystkich, postanowił uhonorować jednego pana z wyrazem nienawiści wiecznie przyklejonym do twarzy". "W dniu, w którym my świętowaliśmy tytuł Warszawianki Roku z Panią Wandą Traczyk-Stawską rządzący postanowili dać państwową licencję ludziom, którzy zapraszają na marsz publikując w sieci plakaty zrobione na wzór niemieckich obwieszczeń podczas okupacji anonsujących śmierć Polek i Polaków" – napisał Trzaskowski.

