"Szanse są bardzo wysokie". Prof. Domański wskazuje, kto może wygrać następne wybory

Zjednoczona Prawica wciąż pozostaje na czele sondaży mierzących poparcie partii politycznych w Polsce. Według najnowszego badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, obóz rządzący wygrałby z przewagą 14 punktów procentowych nad Koalicją Obywatelską, która z kolei o 10 pkt. proc. wyprzedza Polskę 2050.

PiS ma szanse na trzecią kadencję

Zdaniem prof. Domańskiego te wyniki wskazują na właściwe odczytanie przez polityków PiS społecznych nastrojów. M.in. to dzięki temu poparcie dla partii rządzącej utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak stwierdził socjolog, z punktu widzenia partii "bez wątpienia to jest sukces".

– Wydarzenia poza kontrolą jak pandemia zawsze obciążają obóz rządzący. Nakłada się na to również kwestia inflacji oraz stosunków z UE. Mimo to, nie ma w dalszym ciągu konkurencji dla PiS – powiedział ekspert w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24.

– Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrałaby przyspieszone wybory. PiS jest pierwszą formacją, która dopasowała się do oczekiwań większości Polaków. I nic nie wskazuje na to, żeby te oczekiwania zawiodła. Szanse obozu Zjednoczonej Prawicy na trzecią kadencję są bardzo wysokie – dodaje socjolog.

Sukces PO

Prof. Domański wskazuje także na sukces Platformy Obywatelskiej, która zdołała poprawić swoje średnie notowania o ok. 10 pkt proc.

– Należy to przypisać powrotowi Donalda Tuska i jest zgodne z oczekiwaniami. Sukces jest jednak połowiczny, bo wzrost został zastopowany na poziomie 25 proc., oczekiwania były wyższe. Donaldowi Tuskowi zależało też na zjednoczeniu partii opozycyjnych i to się nie udało – stwierdził.

Socjolog odniósł się także do wyników Polski 2050, która do powrotu Tuska do polskiej polityki była głównym rywalem PiS.

– Obniżenie notowań tej partii związane jest to z powrotem Donalda Tuska, choć momentami poparcie dla partii Szymona Hołowni kształtowało się na poziomie 25 proc. Porażka jest stosunkowo łagodna, bo Polska 2050 cieszy się dość wysokim poparciem, wyższym niż doświadczone partie jak PSL i Nowa Lewica – stwierdził.

Czytaj też:

Prof. Domański: Nie wiemy, kto podjął ostateczną decyzję o wprowadzeniu stanu wojennegoCzytaj też:

Prof. Domański: Wpuszczenie dziennikarzy na granicę to realne zagrożenie